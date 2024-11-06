Зараз немає підстав для введення графіків погодинних відключень електроенергії, хоча зниження температури на початку тижня може призвести до збільшення споживання електрики.

Вирішення про відключення прийматиме НЕК "Укренерго" на основі реальної ситуації в енергосистемі.

Представники "Укренерго" зазначили, що з наближенням зимового періоду питання стабільного електропостачання стає дедалі важливішим. Українські ЗМІ повідомили про можливість введення графіків відключень через прогнозоване зниження температури та підвищення енергоспоживання. Однак компанія офіційно стверджує, що наразі немає підстав для обмеження споживання електроенергії.

Прогнози на початок наступного тижня вказують на суттєве зниження температури, що, ймовірно, призведе до зростання навантаження на енергосистему. "Укренерго" уточнює, що, хоча погодні умови можуть вплинути на енергоспоживання, це не означає автоматичного введення відключень. Якщо виникне необхідність, рішення про графіки відключень ухвалюватимуться фахівцями "Укренерго" на основі ретельного аналізу споживання та доступної генерації.

Компанія також наголосила, що всі прогнози щодо можливого введення графіків відключень формуватимуться лише після детального аналізу ситуації на енергетичному ринку та рівня споживання. "Укренерго" разом із Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями реалізує заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Основні зусилля спрямовані на запобігання будь-яким обмеженням у подачі електроенергії для побутових споживачів.

Компанія закликає громадян не піддаватися паніці та покладатися лише на офіційні повідомлення "Укренерго" та Міністерства енергетики.

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