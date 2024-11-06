При перевипуску змінюється лише номер картки, рахунок залишається тим самим, тому доступ до коштів зберігається.

ПриватБанк надав рекомендації для клієнтів, у яких закінчується термін дії платіжних карток.

Це зазначено в матеріалах фінустанови.

Під час воєнного стану банк дозволяє продовжувати користуватися такими картками на певних умовах.

Згідно з інформацією банку, термін дії всіх карток автоматично подовжено на період воєнного стану. Це означає, що картки повинні функціонувати без обмежень для оплати товарів, послуг та зняття готівки.

Проте інколи картки з простроченим терміном дії можуть не приймати до оплати. У таких випадках банк радить перевипустити картку в одному з відділень або замовити її онлайн з доставкою в Україні чи за кордоном. При перевипуску змінюється лише номер картки, рахунок залишається тим самим, тому доступ до коштів зберігається.

Якщо кошти були надіслані на картку з простроченим терміном, вони зараховуються без затримок, оскільки номер рахунку не змінюється при перевипуску. У разі відкриття нової картки з іншим рахунком, кошти залишатимуться на старій картці.

Крім того, у разі неможливості перевипуску фізичної картки, клієнтам рекомендують оформити Digital-карту в додатку "Приват24". Для цього потрібно зайти в розділ "Всі картки", обрати "Додати" і натиснути "Digital картка". Digital-картка дозволяє оплачувати покупки за допомогою смартфона та знімати готівку в банкоматах ПриватБанку.

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