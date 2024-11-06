Імбир – ідеально підходить для вирощування на підвіконні, він дуже невибагливий у догляді та любить сонячне світло.

Ви можете використовувати частини імбиру за раз, залишаючи решту грунту для подальшого зростання, дізнайтеся, як виростити імбир на підвіконні.

Імбир дозріває за 10 місяців та не переносить морозів. Якщо ви живете у місці, де взимку стає холодно, вам краще вирощувати імбир у горщику в приміщенні та виносити його на вулицю влітку.

Імбир - одна з тих чудових рослин, яка добре росте як у півтіні, так і в повній тіні, що робить його ідеальним для вирощування на підвіконні, де більшість людей не має можливості бачити вікна, що освітлюються сонцем протягом усього дня.

Як виростити імбир на підвіконні, крок за кроком:

1. Для початку замочіть корінь імбиру на ніч у теплій воді, щоб підготувати його до посадки.

2. Наповніть горщик дуже родючим, але добре дренованим грунтом.

3. Вставте корінь імбиру оком вгору в грунт і засипте його землею на 1-2 дюйми. Добре полийте.

4. Помістіть імбир у місце, де досить тепло та не потрапляє надто багато яскравого сонячного світла.

5. Підтримуйте ґрунт для імбиру вологим, обприскуючи його з пульверизатора або злегка полив.

6. Імбир росте повільно, через кілька тижнів ви побачите паростки, що виглядають із ґрунту. Продовжуйте регулярно поливати імбир, обприскуючи його з пульверизатора, та тримайте його в теплі.

Джерело: craftsy .

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