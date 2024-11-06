За порушення цих правил можуть бути накладені адміністративні штрафи або навіть кримінальна відповідальність.

З 1 листопада в українських водоймах вводиться осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2025 року.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

У цей час риболовля дозволена лише за межами зимувальних ям. Зимові вудки та жерлиці всіх видів можуть використовуватися на льоду. Якщо ж крига відсутня, можна ловити рибу нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами з використанням штучної або природної принади, при цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 на одного рибалку.

Також слід пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову з гачками, відстань від цівки до кінчика жала яких перевищує 10 мм.

За порушення цих правил можуть бути накладені адміністративні штрафи або навіть кримінальна відповідальність, а також вимоги відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Нагадаємо також, що згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за керування річковими суднами у стані алкогольного сп'яніння особами без відповідних прав передбачено:

штраф у розмірі 25 500 гривень, або

адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб.

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