Українців хвилює важливе питання, якими будуть тарифи на газ цієї зими для простого населення, зокрема, чи планується їхнє підвищення.

На ці запитання відповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, запевнивши, що ціни на газ для населення залишаться стабільними.

За його словами, підвищення тарифів на газ не планується, і Україна має достатні запаси природного газу для нормального проходження зимового періоду. Чернишов також наголосив, що наразі діє мораторій на зміну цін, що додатково стабілізує ситуацію.

"Нафтогаз" розуміє важливість підтримки населення в цей складний час і продовжує працювати над забезпеченням країни необхідними енергетичними ресурсами. Одночасно, за словами Чернишова, компанія акцентує увагу на необхідності підвищення енергоефективності, як у побуті, так і на виробничому рівні.

Він також повідомив, що в цьому році "Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 7%, що є значним досягненням. Загальний обсяг видобутку планується на рівні 14,9 мільярда кубометрів, що дозволить забезпечити газом як домогосподарства, так і підприємства, зокрема теплокомуненерго.

Голова "Нафтогазу" підкреслив, що компанія активно працює над посиленням заходів захисту своїх об'єктів по всій Україні, оскільки безпека та стабільність енергетичної інфраструктури є критично важливими для успішного проходження зими.

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