Розмір такої щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У листопаді 2024 року частина пенсіонерів отримає додаткову грошову виплату у розмірі майже 1 тис. грн.

Така норма передбачена українським законодавством.

Ця виплата передбачена для громадян, які відповідають певним критеріям. Виплати регулюються Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб», а також постановою уряду, що робить доплату щомісячною.

Для отримання надбавки до пенсії людина має досягти 80-річного віку, проживати самостійно, потребувати регулярного догляду через стан здоров'я та отримувати пенсію за віком. Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, права на таку доплату не мають, а необхідність стороннього обслуговування має бути підтверджена медичними довідками.

Розмір такої щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З початку року прожитковий мінімум зріс до 2361 грн, тож і сума доплати збільшилася до 944,4 грн, а в листопаді вона залишилася на цьому рівні.

Для оформлення доплати громадянам необхідно подати заяву та відповідні документи: висновок медичної комісії, який підтверджує надання допомоги, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника податків, а також довідку з Пенсійного фонду про те, що вони не отримують доплату за обслуговування.

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