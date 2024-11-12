При звільненні працівник має право на компенсацію лише за два види відпусток.

В Україні кожен працівник має право на компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, яка надається для відновлення сил та відпочинку.

Про це інформує "Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці"

Тривалість основної річної відпустки становить не менше 24 календарних днів за повний відпрацьований рік.

Компенсація за невикористані дні відпустки є обов'язковою відповідно до статті 24 Закону України про відпустки та статті 83 Кодексу законів про працю. При звільненні працівник має право на компенсацію лише за два види відпусток. По-перше, це невикористані дні щорічної відпустки, які включають основну відпустку, додаткову відпустку за особливі умови праці, додаткову відпустку за роботу в шкідливих або важких умовах, а також інші види додаткових відпусток, таких як відпустка за стаж у місцевому самоврядуванні чи державній службі.

По-друге, компенсацію можна отримати за відпустку батькам, які мають дітей або повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що регулюється статтею 19 Закону про відпустку. Усі інші види відпусток не підлягають компенсації при звільненні. Проте, перед звільненням працівник має можливість мати такі відпустки, як "бойова" чи "чорнобільська", відповідно до статті 3 Закону про відпустки. Якщо працівника звільняють за порушення трудової дисципліни, він не має права на використання відпустки перед розірванням трудового договору.

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