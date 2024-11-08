Порушникам вимоги в Україні можуть загрожувати великі штрафи від 8 500 до 68 000 грн.

В Україні з’явилася пропозиція заборонити громадянам розводити та продавати домашніх тварин під час воєнного стану та протягом 5 років після його завершення.

Цю ініціативу було оприлюднено 31 жовтня 2024 року на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів. За порушення цієї заборони пропонують вводити штрафи. Станом на 6 листопада петиція набрала лише 130 підписів із необхідних 25 000.

Авторка петиції пропонує заборонити розведення і продаж тварин на період дії воєнного стану та ще протягом 5 років після його завершення. Порушникам цієї вимоги можуть загрожувати штрафи від 8 500 до 68 000 грн.

Цікаво, що схожу петицію було подано ще в червні 2022 року. Тоді автор запропонував внести зміни до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", зокрема:

доповнити статтю 22 забороною на розведення та продаж домашніх тварин на період воєнного стану та 5 років після його завершення;

доповнити статтю 8 забороною на розведення та продаж диких тварин.

Щодо санкцій, автор петиції запропонував внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема доповнити статтю 154-1 штрафом у розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацією тварин. Ця петиція набрала 4 348 голосів.

Зараз діють такі штрафи за жорстоке поводження з тваринами визначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно зі статтею 89 цього кодексу, власникам тварин загрожують наступні санкції:

За знущання, що викликали фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень, — штраф від 3 400 до 5 100 грн.

За жорстоке поводження з двома або більше тваринами або вчинене групою осіб — штраф від 5 100 до 8 500 грн, або адміністративний арешт на термін до 15 днів з конфіскацією тварин.

За порушення правил транспортування тварин (що також кваліфікується як знущання) — штраф від 3 100 до 5 950 грн.

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