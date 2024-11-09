Безкоштовний проїзд у громадському транспорті є значною підтримкою для українських пенсіонерів, проте, не всі люди похилого віку достатньо знайомі з умовами отримання цієї пільги.

На сайті Донецької обласної державної адміністрації роз'яснили, яким транспортом українські пенсіонери можуть користуватися безкоштовно.

Види транспорту, де діє пільга для пенсіонерів

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на міських маршрутах. Водночас, ця пільга не поширюється на таксі та метро. Також пенсіонери можуть користуватися безкоштовним проїздом у міському залізничному транспорті, пред’явивши пенсійне посвідчення.

Щодо маршрутних таксі, тарифи та пільги для окремих категорій пасажирів встановлюються місцевими органами влади. Актуальна інформація має бути доступна на офіційних сайтах та у транспортних засобах.

Як скористатися пільговим проїздом

Пенсіонери можуть користуватися пільгою за наявності сертифіката встановленого зразка або відповідної довідки. У випадку введення автоматизованої системи оплати за проїзд – за допомогою електронного квитка, зареєстрованого в системі, який можна отримати безкоштовно.

Автобусні перевізники на маршрутах загального користування зобов'язані забезпечити пільговий проїзд пенсіонерам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Відмова у наданні пільги без законних підстав може мати правові наслідки.

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