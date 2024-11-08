Уряд визначив соціальні нормативи для користування послугами з постачання та розподілу природного газу.

Уряд визначив соціальні нормативи для споживання послуг з постачання та розподілу природного газу, які залежать від кількох факторів, зокрема регіону проживання.

Ці соціальні нормативи, розраховані на одну особу, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" від 6 серпня 2014 року.

Наразі встановлені наступні нормативи споживання газу:

3,3 кубометра газу на одну особу щомісячно — за умови наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання;

5,4 кубометра на одну особу щомісячно — при наявності газової плити, але відсутності газового водонагрівача та централізованого гарячого водопостачання;

10,5 кубометра на одну особу щомісячно — якщо є газова плита та газовий водонагрівач.

Щодо використання газу для індивідуального опалення, то для опалювального сезону норматив розраховується за іншою формулою: 4 кубометра газу на 1 квадратний метр опалювальної площі.

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ не планується, і Україна має достатні запаси природного газу для нормального проходження зимового періоду. Варто також наголосити, що наразі діє мораторій на зміну цін, що додатково стабілізує ситуацію.

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