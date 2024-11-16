Реклама стала неминучою перешкодою в Інтернеті, і вона, здається, з'являється в самий невідповідний час, дізнайтеся, як заблокувати її на смартфоні.

Реклама може бути нав'язливою, заважати вашій онлайн-активності і навіть поглинати ваш дорогоцінний ліміт даних, тому важливо знати, як заблокувати рекламу на смартфоні.

Ось кілька способів, щоб заблокувати рекламу на смартфоні:

Браузер Android - швидке і просте блокування реклами. Для користувачів Android Browser блокування спливаючих вікон – це дрібниця. Просто виконайте такі прості кроки, щоб заблокувати рекламу на смартфоні:

Відкрийте Android браузер.

Натисніть на меню у вигляді трьох точок у правому верхньому кутку.

Перейдіть до "Налаштування".

Перейдіть до розділу «Додатково».

Виберіть «Блокувати рекламу».

Браузер Chrome – спливаючі вікна зазвичай блокуються.

Якщо ви використовуєте Chrome, можливо, навіть не доведеться налаштовувати будь-які параметри. Спливаючі вікна зазвичай блокуються за замовчуванням.

Щоб перевірити, виконайте такі дії, щоб заблокувати рекламу на смартфоні:

Відкрийте Хром.

Натисніть на меню у вигляді трьох точок у правому верхньому кутку.

Перейдіть до "Налаштування".

Виберіть спливаючі вікна.

Переконайтеся, що функцію блокування спливаючих вікон увімкнено. (Якщо ні, просто проведіть пальцем по екрану, щоб увімкнути її.)

Завантажте програму для блокування реклами. Google Play пропонує на вибір безліч програм для блокування реклами.

Джерело: onetechgadgets .

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