Вона звернула увагу на те, що чоловік спілкувався російською, і зробила спробу зафіксувати його на мобільному телефоні.

У Києві стався інцидент у книжковому магазині, пов’язаний з мовним питанням — чоловік агресивно відреагував на зауваження щодо використання російської мови.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Мовний конфлікт стався у книгарні-кав'ярні. За інформацією поліції, під час моніторингу соцмереж було виявлено пост, у якому дівчина описує конфлікт із незнайомцем. Вона звернула увагу на те, що чоловік спілкувався російською, і зробила спробу зафіксувати його на мобільному телефоні. У відповідь на це чоловік став агресивним і вирвав пристрій з її рук.

Згодом поліція з'ясувала, що порушником є ​​44-річний житель Київської області.

Відносно чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Крім того, матеріали справи будуть передані Уповноваженому з питань державного захисту мови для подальшого розгляду та можливого притягнення до відповідальності.

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