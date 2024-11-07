У Києві стався інцидент у книжковому магазині, пов’язаний з мовним питанням — чоловік агресивно відреагував на зауваження щодо використання російської мови.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
Мовний конфлікт стався у книгарні-кав'ярні. За інформацією поліції, під час моніторингу соцмереж було виявлено пост, у якому дівчина описує конфлікт із незнайомцем. Вона звернула увагу на те, що чоловік спілкувався російською, і зробила спробу зафіксувати його на мобільному телефоні. У відповідь на це чоловік став агресивним і вирвав пристрій з її рук.
Згодом поліція з'ясувала, що порушником є 44-річний житель Київської області.
Відносно чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Крім того, матеріали справи будуть передані Уповноваженому з питань державного захисту мови для подальшого розгляду та можливого притягнення до відповідальності.
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