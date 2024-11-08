Оруджова додала, що сприйняла інцидент у ТЦК як звичайну побутову проблему і тому не подумала, що це може образити когось.

Не так давно студія "Квартал 95" влаштувала сатиру на любовний скандал, що стався навколо колишнього керівника Рівненського ТЦК.

Акторка Настя Оруджова, яка виконала одну з ролей у скандальному номері, вперше прокоментувала цей інцидент.

У бесіді з Машею Єфросиніною акторка зізналася, що спочатку могла відмовитися від участі у виступі під назвою «Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів», однак не відчула жодної загрози в сценарії. "У мене зазвичай є це відчуття. Є жарти, від яких я відмовляюся. Це здебільшого щось сексистське", - зазначила вона. «Щодо цього номера, я не мала жодних побоювань... Я не думала, що ситуація, яка викликала обурення в соцмережах, може спричинити негативну реакцію».

Оруджова додала, що сприйняла інцидент у ТЦК як звичайну побутову проблему і тому не подумала, що це може образити когось. Вона пояснила, що не надала значення тому, що все відбувалося в ТЦК, адже для неї це була просто історія про чоловіка з трьома коханками. Однак після того, як номер викликав скандал, вона почала ретельніше підходити до вибору жартів.

«Це була для мене побутова ситуація. Я не думала, що це має значення. Для мене було неважливо, чи відбулося це в ТЦК чи в іншому місці, наприклад, у Верховній Раді.", - додала вона.

Для нагадування, у скандальному номері "Кварталу 95" висміяли начальника одного з територіальних центрів комплектування Рівненщини, який цілувався з колегами на робочому місці. Роль військовослужбовця виконуваі актор Андрій Рибак, а його коханок зіграли Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Ольга Кияшко-Жуковцова та інші.

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