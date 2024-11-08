Не так давно студія "Квартал 95" влаштувала сатиру на любовний скандал, що стався навколо колишнього керівника Рівненського ТЦК.
Акторка Настя Оруджова, яка виконала одну з ролей у скандальному номері, вперше прокоментувала цей інцидент.
У бесіді з Машею Єфросиніною акторка зізналася, що спочатку могла відмовитися від участі у виступі під назвою «Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів», однак не відчула жодної загрози в сценарії. "У мене зазвичай є це відчуття. Є жарти, від яких я відмовляюся. Це здебільшого щось сексистське", - зазначила вона. «Щодо цього номера, я не мала жодних побоювань... Я не думала, що ситуація, яка викликала обурення в соцмережах, може спричинити негативну реакцію».
Оруджова додала, що сприйняла інцидент у ТЦК як звичайну побутову проблему і тому не подумала, що це може образити когось. Вона пояснила, що не надала значення тому, що все відбувалося в ТЦК, адже для неї це була просто історія про чоловіка з трьома коханками. Однак після того, як номер викликав скандал, вона почала ретельніше підходити до вибору жартів.
«Це була для мене побутова ситуація. Я не думала, що це має значення. Для мене було неважливо, чи відбулося це в ТЦК чи в іншому місці, наприклад, у Верховній Раді.", - додала вона.
Для нагадування, у скандальному номері "Кварталу 95" висміяли начальника одного з територіальних центрів комплектування Рівненщини, який цілувався з колегами на робочому місці. Роль військовослужбовця виконуваі актор Андрій Рибак, а його коханок зіграли Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Ольга Кияшко-Жуковцова та інші.
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