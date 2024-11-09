Зміни є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і мають наблизити країну до інтеграції в платіжний ринок ЄС.

В Україні посилюються вимоги до карткових банківських платежів, зокрема вводиться поняття "миттєвих перекладів", які повинні здійснюватися не більше ніж за 10 секунд.

Про це повідомили у Мінфіні. Ці зміни є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і мають наблизити країну до інтеграції в платіжний ринок Європейського Союзу.

Нормативи запроваджує Національний банк України (НБУ) після ухвалення законопроєкту №11043 про коригування роботи ринків фінансових послуг, підписаного президентом Володимиром Зеленським.

Основним розробником змін є сам НБУ, але офіційними ініціаторами стали група народних депутатів від "Слуги народу" та "Відновлення України", серед яких Ольга Василевська-Смаглюк, Вікторія Кінзбурська, Олександр Лукашев та Олександр Сова.

Миттєвими платежами вважатимуться грошові перекази, що здійснюються за не більше ніж 10 секунд. Нацбанк класифікує такі операції як "кредитові миттєві перекази", які ініціює відправник. Наприклад, оплати за підписки на стримінгові сервіси до цієї категорії не входять.

Згідно з новим законодавством, платіж вважатиметься миттєвим, якщо весь процес (від перевірки до зарахування коштів одержувачу) відбудеться за 10 секунд, будь-якого часу доби та дня тижня. До цього включено:

всі перевірки (в тому числі фінансовий моніторинг);

безпосередній переказ коштів з рахунку відправника;

зарахування на рахунок отримувача;

зарахування на рахунок отримувача; безкоштовне інформування отримувача через SMS або push-повідомлення.

Використовувати термін "миттєві платежі" в рекламі можна буде лише тим компаніям, які відповідають цим вимогам. Якщо операція займає більше 10 секунд, таке рекламне твердження буде визнано дезінформацією і може призвести до штрафів або навіть позбавлення ліцензії.

На сьогоднішній день миттєві платежі в Україні ще не впроваджені, але НБУ планує завершити їх реалізацію до кінця першого кварталу 2025 року.

Неофіційно в українських банках підтвердили, що НБУ вже проводить тестування таких платежів, але виникають певні проблеми в процесі. Зокрема, складнощі були зафіксовані під час перевірок наприкінці вересня 2024 року.

Впровадження справжніх "миттєвих платежів" є частиною зобов'язань України на шляху до вступу до Європейського Союзу, оскільки миттєві кредитні перекази є загальноєвропейською тенденцією.

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