У суді чоловік заперечував свою вину, наголошуючи, що повістка була видана незаконно, оскільки у нього не було військового квитка, бо він був комісований у 2007–2011 роках.

На Волині чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у визначений час на пункті збору.

Відповідний вирок суду опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суть справи

У лютому 2024 року чоловік, визнаний придатним до служби, отримав повістку. Проте, на пункті збору не з'явився. За словами обвинуваченого, після медогляду, де йому поставили діагноз "здоровий", йому не видали відповідної довідки, а лише дозволили її сфотографувати. Крім того, він стверджує, що працівники територіального центру комплектування вимагали, або він написав заяву про добровільну службу, але він відмовився та звернувся до адвоката. Після цього він отримав бойову повістку.

У суді чоловік заперечував свою вину, наголошуючи, що повістка була видана незаконно, оскільки у нього не було військового квитка, бо він був комісований у 2007–2011 роках.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України. У рішенні зазначено, що обвинувачений був придатним до військової служби за результатами медкомісії, тому підлягав призову. Чоловік не з'явився на пункті збору і не надав документи, які могли підтвердити важливі причини злочину.

Суд підтвердив також законність вручення повістки, не виявивши порушень у її виданні. В результаті обвинуваченому призначили три роки позбавлення волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати