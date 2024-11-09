Темпи зростання цін на товари та послуги будуть вищими, ніж передбачалося раніше.

НБУ прогнозує прискорене зростання інфляції в найближчі місяці - за оновленим прогнозом, інфляція в Україні може збільшитись, що є вищим за попередній прогноз у 8,5%, озвучений у липні.

Про це повідомили у НБУ.

За оновленим прогнозом регулятора, до кінця 2024 року інфляція сягне рівня 9,7%. Це означає, що темпи зростання цін на товари та послуги будуть вищими, ніж передбачалося раніше.

Як пояснив регулятор, основними факторами, які сприятимуть підвищенню інфляції, є:

розширення бюджетних витрат;

високі темпи зростання зарплат;

підвищений енергодефіцит під час опалювального сезону.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2025 році очікується сповільнення інфляції, починаючи з весни. Це стане можливим завдяки зваженій монетарній політиці Національного банку, ослабленню зовнішнього цінового тиску, покращенню ситуації в енергетичному секторі та збільшенню врожаїв.

За підсумками 2025 року, НБУ очікує зниження інфляції до 6,9%, а до 2026 року — повернення її до цільового рівня 5%.

Водночас НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, незважаючи на зростання інфляції. Це рішення спрямоване на підтримку стабільності валютного ринку і збереження контролю над інфляційними очікуваннями. Регулятор вважає, що стабільна облікова ставка допоможе стримати інфляцію в 2025 році та повернути її до 5% у наступні роки.

Згідно з прогнозом, НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% принаймні до літа 2025 року.

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