Фактори, які раніше вплинули на здорожчання, нікуди не зникли, тому ціни будуть і далі рости.

Ціни на овочі та фрукти в Україні у 2024 році піднялися до рекордних рівнів, і до кінця листопада ситуація не покращиться.

Про це пише 24 канал з посиланням на слова науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало.

Цьогорічний аграрний сезон, вражений аномальною спекою та посухою, а також глобальною продовольчою інфляцією, спровокував різке здорожчання борщового набору. Згідно з даними Мінфіну України, станом на 29 жовтня ціни на картоплю зросли до 30,57 гривні за кілограм (+15%), моркву — до 23,96 гривні (+27%), капусту — до 31,95 гривні (+10%), а цибулю — до 17,94 гривні (+15%). Водночас ціна на буряк трохи знизилася — до 16,95 гривні (-3%).

Негативний вплив на ціни має також підвищення тарифів на електроенергію та пальне, що значно збільшує вартість транспортування та зберігання продукції. За словами науковиці, саме ці фактори й надалі визначатимуть ціни на овочі.

Прогнози на листопад 2024 року сумні: ціни на овочі можуть зрости ще на 15%. Зокрема, капуста білокачанна може подорожчати до 35 гривень за кілограм, а цибуля ріпчаста — до 20 гривень. Картопля може досягти ціни 34 гривні за кілограм.

Що стосується фруктів, то яблука до кінця місяця можуть подорожчати до 7% і коштувати близько 34 гривень за кілограм, а виноград — до 138 гривень за кілограм. Високі ціни збережуться і на імпортовані фрукти. Очікується, що апельсини, лимони, мандарини та банани залишатимуться на рівні 60-100 гривень за кілограм.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.