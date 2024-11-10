Раніше НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році, але тепер прогнозовано це станеться вже у 2024 році.

Реальна зарплата українців у 2024 році перевищить довоєнний рівень.

Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у своєму "Інфляційному звіті".

Через високу конкуренцію за працівників роботодавці змушені підвищувати заробітні плати. Вже наприкінці цього року реальні зарплати зростуть на 14%, що дозволяє їм перевищити довоєнний рівень.

За даними НБУ, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання заробітних плат. У ІІ кварталі 2024 року реальні зарплати зросли на 17,6% порівняно з попереднім роком, а номінально — на 22,1%. Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі.

Раніше НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році, але тепер прогнозовано це станеться вже у 2024 році.

У 2023 році середня номінальна зарплата в Україні зросла на 17,4%, а реальна — на 3,7%. У 2024 році очікується, що номінальні зарплати зростуть на 21%, а реальні — на 14%. На 2025 рік прогнозується зростання номінальних зарплат на 16%, а реальних — на 6,5%.

Раніше Politeka також писала про те, що у сфері державного сектору існує серйозний дисбаланс у розрахунках зарплат, особливо в прокуратурі, НАБУ та інших антикорупційних органах.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати