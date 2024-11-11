Ціна на електроенергію для побутових споживачів в Україні може поступово зрости до 6,5 грн за кВт*год у зв'язку з євроінтеграційними зобов'язаннями країни.

Проте, світло поки що не подорожчає, йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

світло, відключення електроенергії

Згідно з постановою № 632, встановленою до 30 квітня 2025 року, тариф на електричну енергію для побутових споживачів залишатиметься без змін до вказаного терміну.

Нардеп від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак прогнозує, що в найближчому майбутньому тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні може зрости до 6,5 грн за кВт*год. Він зазначив, що наразі ціна електрики в Україні значно нижча за європейські рівні, навіть з урахуванням різниці в заробітних платах та пенсіях.

Підвищення буде не різким і відбудеться лише за умови значних фінансових вливань в економіку України. На даний момент вартість 1 кВт*год залишається стабільною на рівні 4,32 грн і не змінюватиметься принаймні до 1 травня 2025 року.

світло, лампочка

Також нещодавно генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та експертів ставитись обережно до прогнозів щодо тарифів, адже вони можуть викликати панічні настрої серед населення. Це, в свою чергу, призводить до перевантаження гарячих ліній підтримки енергокомпаній, що ускладнює роботу спеціалістів із вирішення реальних проблем споживачів.

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