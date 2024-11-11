Підвищення буде не різким і відбудеться лише за умови значних фінансових вливань в економіку України.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів в Україні може поступово зрости до 6,5 грн за кВт*год у зв'язку з євроінтеграційними зобов'язаннями країни.

Проте, світло поки що не подорожчає, йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Згідно з постановою № 632, встановленою до 30 квітня 2025 року, тариф на електричну енергію для побутових споживачів залишатиметься без змін до вказаного терміну.

Нардеп від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак прогнозує, що в найближчому майбутньому тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні може зрости до 6,5 грн за кВт*год. Він зазначив, що наразі ціна електрики в Україні значно нижча за європейські рівні, навіть з урахуванням різниці в заробітних платах та пенсіях.

Підвищення буде не різким і відбудеться лише за умови значних фінансових вливань в економіку України. На даний момент вартість 1 кВт*год залишається стабільною на рівні 4,32 грн і не змінюватиметься принаймні до 1 травня 2025 року.

Також нещодавно генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та експертів ставитись обережно до прогнозів щодо тарифів, адже вони можуть викликати панічні настрої серед населення. Це, в свою чергу, призводить до перевантаження гарячих ліній підтримки енергокомпаній, що ускладнює роботу спеціалістів із вирішення реальних проблем споживачів.

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