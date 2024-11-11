Деякі тарифи на комуналку зросли, водночас тарифи на низку позицій залишилися на колишньому рівні.

В Україні за рік, з жовтня 2023-го по жовтень 2024-го, загалом тарифи на комунальні послуги зросли на 18,6%.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Найбільше подорожчала електроенергія, ціна на яку збільшилася на 63,6%. Згідно з даними, окрім електроенергії, значно зросли й такі послуги:

управління багатоквартирними будинками – на 10,2%;

прибирання сміття – на 5,7%;

утримання та ремонт житла – на 4,8%.

Водночас вартість низки інших комунальних послуг залишилася без змін:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода та опалення.

Що стосується тарифу на електроенергію, то він не змінюватиметься до 1 травня 2025 року. Таким чином, в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, а саме в листопаді 2024 року, вартість 1 кВт*год буде становити 4,32 грн.

Це регулюється Постановою № 632, згідно з якою тариф на електрику для побутових споживачів залишатиметься незмінним до кінця квітня 2025 року.

Водночас, за прогнозами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, після завершення опалювального сезону 2024 року (зазвичай до 15 квітня) в Україні можуть підвищити ціни на газ. Основні причини такого можливого підвищення – необхідність розвитку вітчизняного газовидобутку та підтримка існуючої інфраструктури у належному стані.

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