Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, але вона не оформлена або не продовжена належним чином, чоловік може бути законно мобілізований на службу.

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року, отже військовозобов'язаних чоловіків продовжуватимуть призивати на службу для оборони країни від російської агресії, хоча деякі громадяни все ще мають можливість формувати відстрочку від мобілізації.

Юристка Тетяна Савченко в інтерв'ю УНІАН розповіла, за яких умов може відбутися анулювання відстрочки.

Вона зазначила, що відстрочку від призову можуть скасувати в наступних випадках:

закінчення терміну дії відстрочки;

звільнення з роботи заброньованого працівника;

досягнення дитиною 18-річного віку в разі, коли відстрочка надається через потреби догляду за неповнолітньою дитиною (для дітей з інвалідністю відстрочка не анулюється, але змінюється її підстава);

якщо особа, за якою доглядали (дружина, батьки або батьки дружини), померла, про що військовозобов'язаний має особисто повідомити у ТЦК;

надання неправдивої інформації для отримання відстрочки;

порушення умов, на яких була надана відстрочка.

Юристка Тетяна Савченко також наголосила, що навіть якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, але вона не оформлена або не продовжена належним чином, чоловік може бути цілком законно мобілізований на службу.

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