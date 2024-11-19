Енергетикиня Наталія Хруслова, яка працювала в харківській компанії «Южатоменергопроект», розробила технічну документацію для атомних електростанцій у Росії.

Про це йдеться у вироку, прийнятому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці справи

Як йдеться у матеріалах, директор харківської компанії «Южатоменергопроект» у квітні 2022 року налагодив співпрацю з кількома російськими підприємствами. Згідно з укладеною угодою, компанія зобов'язувалася розробити технічну документацію для підтримки, модернізації та реконструкції російських атомних електростанцій, які входять до складу державної корпорації "Росатом".

робота, документи

Слідство встановило, що Наталія Хруслова, яка працювала в "Южатоменергопроекті", виконувала технічні завдання для російських підприємств. Крім того, вона створила проектну документацію для модернізації електропостачання та системи газового контролю Ростовської АЕС, а також для вдосконалення системи оперативного струму на Білоярській АЕС. За виконання цих робіт вона отримала 194 950 грн на рахунок у «Сенс Банку».

Крім того, Хруслова перевірила розрахунки на сейсмостійкість і міцність трубопроводів та металоконструкцій для встановлення протипожежних перегородок на Нововоронізькій АЕС, за що отримала ще 73 231 грн.

суд

Рішення суду

Юрій Мантуляк, суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, визнав Хруслову винною за статтями про пособництво держави-агресора, вчинене організованою групою. Суд призначив їй три роки умовного терміну. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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