Крім того, вона створила проектну документацію для модернізації електропостачання та системи газового контролю Ростовської АЕС.

Енергетикиня Наталія Хруслова, яка працювала в харківській компанії «Южатоменергопроект», розробила технічну документацію для атомних електростанцій у Росії.

Про це йдеться у вироку, прийнятому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці справи

Як йдеться у матеріалах, директор харківської компанії «Южатоменергопроект» у квітні 2022 року налагодив співпрацю з кількома російськими підприємствами. Згідно з укладеною угодою, компанія зобов'язувалася розробити технічну документацію для підтримки, модернізації та реконструкції російських атомних електростанцій, які входять до складу державної корпорації "Росатом".

Слідство встановило, що Наталія Хруслова, яка працювала в "Южатоменергопроекті", виконувала технічні завдання для російських підприємств. Крім того, вона створила проектну документацію для модернізації електропостачання та системи газового контролю Ростовської АЕС, а також для вдосконалення системи оперативного струму на Білоярській АЕС. За виконання цих робіт вона отримала 194 950 грн на рахунок у «Сенс Банку».

Крім того, Хруслова перевірила розрахунки на сейсмостійкість і міцність трубопроводів та металоконструкцій для встановлення протипожежних перегородок на Нововоронізькій АЕС, за що отримала ще 73 231 грн.

Рішення суду

Юрій Мантуляк, суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, визнав Хруслову винною за статтями про пособництво держави-агресора, вчинене організованою групою. Суд призначив їй три роки умовного терміну. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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