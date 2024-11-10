На Львівщині чоловік оскаржив бездіяльність територіального центру комплектування (ТЦК), і суд став на його сторону.

Матеріали справи опубліковані в Реєстрі судових рішень.

Львівський суд задовольнив позов багатодітного батька з другою групою інвалідності, який скаржився на те, що ТЦК не відповів на його звернення щодо відстрочки від мобілізації, подане поштою. Суд визнав бездіяльність ТЦК незаконною та зобов'язав центр подати документи.

Відомо, що позов подав батько трьох неповнолітніх дітей з другою групою інвалідності. Чоловік з травня 2023 року по лютий 2024 року тричі звернувся до ТЦК із заявами на відстрочку, проте відповіді не отримав. Він просив суд визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов'язати центр розглядати його заяву.

Представник ТЦК не скористався правом подати відкликання на позовну заяву. Суд з'ясував, що чоловік додав до своєї заяви копію пенсійного посвідчення, довідку МСЕК, свідоцтва про народження дітей та інші документи. Останнє звернення з документами надіслав наприкінці лютого 2024 року, і, за даними поштового трекінгу, ТЦК отримав його на початку березня. Однак відповіді чоловік так і не отримав.

Суд постановив, що бездіяльність ТЦК є незаконною та порушує право заявника на розгляд його заяви про відстрочку від мобілізації. Позов мешканця Львівщини задоволено, ТЦК зобов'язали розглянути його заяву.

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