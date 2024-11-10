Він пояснив, що деревину використовували для будівництва бліндажів та обігріву близько двох тисяч військовослужбовців.

У 2022 році полковник Національної гвардії, перевищивши свої військові повноваження, організував незаконну вирубку дерев за допомогою підлеглих солдат.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів справи, з лютого по серпень 2022 року командир військової частини віддавав підлеглим накази щодо вирубки дерев у замовнику «Чорний ліс», де на той час розташовувалася його частина. Внаслідок цієї діяльності було знищено 92 дерева, що призвело до шкоди державі на суму понад 4,4 мільйона гривень.

Під час судового процесу Андрій М. визнав свою провину, пояснивши, що деревину використовували для будівництва бліндажів та обігріву близько двох тисяч військовослужбовців. Однак директор замовника повідомив, що жодних офіційних дозволів на вирубку дерев не надавав. Голова Лисецької селищної ради зазначив, що з початком війни місцева громада намагалася всіляко підтримати військових, зокрема, надаючи їм ресурси, включаючи деревину.

Рішення суду

Прокурор по судовому засіданні вимагав призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Однак суд взяв до уваги характеристики командира військової частини та його статус учасника бойових дій.

Після детального вивчення справи суддя Тисменицького районного суду Максим Олійник, визнав Андрія М. винним у перевищенні службових повноважень та незаконній вирубці лісу. Йому було призначено покарання у вигляді 2 років обмеження у службових правах. У цей час він не матиме права на підвищення по службі або у званні, а також зобов'язаний щомісяця відраховувати 20% своєї заробітної плати до державного бюджету.

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