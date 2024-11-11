У третьому кварталі 2024 року спостерігалося посилення відтоку працівників за кордон, що створює додатковий тиск на підприємства через дефіцит кадрів.

Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті Нацбанку. Основною причиною цього стало зростання міграційних процесів, яке було спричинене тривалими відключеннями електроенергії влітку.

«Улітку 2024 року реалізувався ризик значно більшого відтоку мігрантів, ніж очікувалося раніше, через складну енергетичну ситуацію. Тому прогнози щодо чистого відпливу мігрантів у 2024 році були переглянуті, і тепер оцінюється, що він може сягнути близько 500 тис. осіб», — зазначено у документі.

Національний банк, посилаючись на дані ООН, повідомляє, що в третьому кварталі кількість українців, які виїхали за кордон, зросла майже на 200 тисяч осіб, і цей процес триває в четвертому кварталі. Станом на середину жовтня загальна кількість українських мігрантів становила близько 6,8 мільйона.

За даними Національного банку України, ризик подальшого зростання міграції залишається високим, що може погіршити ситуацію з кадровим дефіцитом в країні. З огляду на те, що українці все довше перебувають за кордоном, їх адаптація в країнах-реципієнтах стає глибшою, що створює ризики як для їх повернення, так і для можливого додаткового виїзду тих, хто залишився в Україні, з метою возз'єднання з родинами за кордоном.

Нацбанк залишив свій прогноз про початок повернення мігрантів у 2026 році, однак знизив очікування щодо кількості повернень. Через адаптацію на новому місці та поступову нормалізацію економічних умов в Україні, цей процес буде менш інтенсивним, ніж передбачалося раніше — орієнтовно близько 200 тис. осіб на рік.

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