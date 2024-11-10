Колишнього заступника начальника районного відділу поліції на Львівщині оштрафували за хабарництво.

Про це йдеться у вироку суду.

Згідно з вироком, Андрій Максимович, перебуваючи на посаді заступника начальника Золочівського райвідділу поліції, у лютому 2024 року пообіцяв закрити кримінальну справу за хабар розміром 2,5 тис. доларів (близько 94 тис. грн за тодішнім курсом).

Як йдеться у матеріалах справи, Максимович подзвонив місцевому жителю і сказав, що зареєстроване на нього авто помітили біля місця бійки на автозаправці під Золочевим. Він зазначив, що автомобілем їхали винуватці бійки, а інцидент розслідують його підлеглі за статтею про побої та мордування. За 2 тис. доларів Максимович обіцяв "зам'яти" справу, а згодом збільшив суму до 2,5 тис. доларів.

1 лютого 2024 року на автозаправці "Укрнафта" Андрій Максимович отримав зазначений хабар, після чого його одразу затримали.

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ДБР висунуло йому підозру за статтею щодо вимагання хабаря із використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 ККУ), яка передбачає від 5 до 10 років ув'язнення і позбавлення права обіймати певні посади. Проте вирок було винесено за м'якшою статтею, що передбачає штраф.

3 лютого суд обрав для Максимовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 182 тис. грн. Після сплати застави 5 лютого він вийшов на свободу. Під час суду він розкаявся та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

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Суддя Роман Борняк визнав Андрія Максимовича винним у зловживанні впливом зі змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив штраф майже 94 тис. грн, а також повернув його заставу. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

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