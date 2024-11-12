Крім того, за обмін пошкоджених купюр банк може стягнути комісію або запропонувати звернутися до іноземного банку-кореспондента для обміну.

Багато українців зберігають свої заощадження в доларах, зокрема банкноти різних років випуску, однак при обміні грошей іноді відчуваються труднощі, особливо з доларами 2006 року.

Видання Новини.LIVE розповіло про причини таких ситуацій.

Чи можна відмовити в обміні доларів 2006 року

Відповідно до українського законодавства обмін іноземної валюти не залежить від року випуску банкнот.

За постановою Національного банку України (НБУ) усі доларові банкноти, які були випущені з 1914 року, вважаються дійсними. Це означає, що банки та обмінники зобов'язані взяти будь-які долари, незалежно від їхнього року емісії.

"Немає жодних законів або постанов, які б вказували на недійсність доларів певних років. Усі долари, випущені з 1914 року, є дійсними", — зазначили в НБУ.

Чому можуть виникати проблеми при обміні старих доларів

Попри те, що не існує юридичних підстав для відмови, деякі банки та обмінники все можуть відмовитися від обміну доларів 2006 року. Однією з основних причин є поганий стан купюр.

За повідомленням гарячої лінії НБУ, відмова може статися, якщо банкнота: пошкоджена, має розриви, зношена, вкрита плямами фарби.

Крім того, за обмін пошкоджених купюр банк може стягнути комісію або запропонувати звернутися до іноземного банку-кореспондента для обміну, що також може передбачати додаткові витрати.

У разі труднощів з обміном варто звернутися до іншого обмінного пункту чи банку.

Не забувайте, що внутрішні правила деяких банків можуть відрізнятися від стандартів, визначених Національним банком України.

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