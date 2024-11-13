Три незвичайні штрафи можна отримати український водій «на світлофорі» - стало відомо, за які порушення та який розмір штрафу доведеться сплачувати.

Штрафи та правила для українських водіїв прописані в ПДР.

На регульованих перехрестях водії можуть отримати несподівані штрафи, навіть не усвідомлюючи цього. Окрім звичного порушення — проїзду на червоне світло, є ще два випадки, за які передбачено значні штрафи.

По-перше, проїзд на червоне світло в Україні карається штрафом у 510 гривень. Якщо ж це призвело до аварійної ситуації, сума штрафу зростає до 1445 гривень. По-друге, водія можуть оштрафувати за заїзд за стоп-лінію, навіть якщо автомобіль зупинився перед світлофором, але його частина перетнула цю лінію. У такому випадку штраф становить 510 гривень.

Тож, навіть на перехресті, де все виглядає очевидно, є ризик отримати штраф через незначні порушення, на які багато хто не звертає увагу.

Нагадаємо, що українцям нагадали в поліції про важливу заборону на воді, за порушення правила чекають великі штрафи у розмірі 25 тисяч гривень.

Згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за керування річковими суднами у стані алкогольного сп'яніння особами без відповідних прав передбачено: штраф у розмірі 25 500 гривень, або адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб.

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