Попри те, що ТЦК і СП мають доступ до державних реєстрів, випадки масових перевірок громадських місць залишаються досить позширеними.

У жовтні в Україні відбулися масові перевірки громадських місць працівниками ТЦК: вони відвідували клуби, концерти, весілля, ресторани, спортзали та інші заклади.

Про це повідомили у Львівському ТЦК, передає "Еспресо".

Такі заходи, на думку громадськості, були спричинені "суспільною нерівністю", коли одні захищають країну на фронті, а інші продовжують вести звичний спосіб життя, не оновлюючи дані про себе у відповідних органах.

Чи має ТЦК доступ до всієї бази даних?

Попри те, що ТЦК і СП мають доступ до державних реєстрів, випадки масових перевірок громадських місць залишаються досить позширеними. Також, існує постанова Кабінету Міністрів України №932, яка забезпечує автоматичну передачу даних між державними реєстрами для оновлення інформації про військовозобов’язаних осіб. Таким чином, ТЦК отримує доступ до повної бази даних про чоловіків, які підлягають мобілізації. Це мало б спростити процес мобілізації та забезпечити якісний особовий склад у Збройних Силах.

Чому ТЦК продовжує проводити масові перевірки?

При доступі до бази даних, у ТЦК вважають, що для ефективної мобілізації необхідний безпосередній контакт із громадянами. Як пояснили журналістам "Еспресо.Захід" у Львівському ТЦК та СП, навіть наявність доступу до бази даних не є достатнім.

«Основні завдання ТЦК та СП полягають у мобілізації громадян на військову службу. Для цього потрібен безпосередній контакт із громадянином, який вимагає його особистої появи в ТЦК та СП. Доступ до служби бази даних не вирішує це питання», — зазначили в пресслужбі.

Коли припиняться рейди ТЦК?

У ТЦК вважають, що масові перевірки завершаться, коли всі військовозобов'язані громадяни України самостійно звернуться до військкоматів.

«Оптимізація процесу можлива за умови, що громадяни самі прийдуть до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку. Це значно спростить роботу ТЦК та дозволить нагадати громадянам про їхній конституційний обов’язок захистити країну», — йдеться у повідомленні.

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