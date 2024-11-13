Загрожує штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат — тобто 80 000 грн — подібний штраф накладається і за інші порушення.

Чимало підприємців все ще уникають укладення трудових договорів - за неофіційне працевлаштування передбачені серйозні штрафи.

Які штрафи передбачені за неоформлений персонал, визначено в Кодексі законів про працю.

Згідно з Кодексом законів про працю, зокрема, статтею 265, підприємці, які не оформлюють трудові договори з найманими працівниками, можуть бути оштрафовані. Це правило стосується як державних, так і приватних підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності.

Штрафи за неоформлену працю є фінансовими санкціями і визначаються з розрахунку мінімальної заробітної плати. Станом на листопад 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, і саме на її основі обчислюються штрафи.

Так, роботодавцям, які використовують неофіційну працю, загрожує штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат — тобто 80 000 грн. Подібний штраф накладається і за такі порушення, як:

оформлення працівників на неповний робочий день чи з нефіксованим робочим часом, якщо фактично вони працюють протягом повного робочого дня;

виплата заробітної плати без нарахування єдиного соціального внеску або податків.

У разі повторного порушення протягом двох років штраф може бути збільшений до 30 мінімальних зарплат, що становить 240 000 грн.

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