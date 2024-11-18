Ветеран, який заспівав зі співачкою Анною Трінчер, поділився враженнями від свого дебюту на сцені.

Про це пише сам Олександр Роменський в своєму Інстаграмі.

Нещодавно в Києві відбувся сольний концерт співачки Анни Трінчер, який запам'ятався особливим моментом — дуетом з ветераном війни Олександром Роменським. Вони разом виконали популярну пісню "Ти робив мені каву", і історія 28-річного Олександра, який пережив важкі випробування на фронті, зворушила не лише глядачів у залі, а й користувачів соціальної мережі.

В Instagram Олександр розповів про своє знайомство з Анною та поділився, як музика допомагає йому долати наслідки заїкання, яке з'явилося після важкої травми голови. Для Олександра це перший виступ на великій сцені. «Це був унікальний досвід, я вперше в житті вийшов співати на сцені! Ще рік тому я ледь слова вимовляв, але завдяки річній праці над собою я значно покращив мову і тепер можу співати. Кожен день тренувань приносить результати», — поділився ветеран.

Олександр зізнався, що спочатку сумнівався у своїх силах, але підтримка Трінчер допомогла йому подолати страх сцени. «Коли Аня запропонувала заспівати, я вагався, бо через нерви починаю заїкатися, але вона мене підтримала. Вона провела репетицію, сказала, що ми будемо тренуватися стільки, скільки потрібно, і я впораюсь. Дякую їй за віру і підтримку!" — додав він.

Олександр Роменський, позивний «Артист», добровільно вступив до армії, де брав участь у звільненні Херсонської області та обороні Донеччини. Під час боїв за Бахмут отримав важке поранення голови і тимчасово втратив здатність говорити. Це стало початком його довгого шляху до відновлення. Українці в коментарях висловлюють йому побажання здоров'я та захоплюються його силою духу і таланту.

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