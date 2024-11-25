Діти від попередніх шлюбів можуть претендувати на частину спадщини, навіть якщо майно оформлено на вдову або вдовця від останнього шлюбу.

Спадщина може стати джерелом серйозних конфліктів, особливо, коли на майно претендують нащадки від різних шлюбів.

Як відбувається поділ спадщини між дітьми від різних шлюбів, пояснили експерти адвокатського об'єднання "Феміда".

Чи можуть діти від попередніх шлюбів претендувати на спадщину?

Для того, щоб уникнути спорів між родичами, українці можуть скласти заповіт, який визначить розподіл майна після їхньої смерті. Якщо заповіт відсутній, спадкування відбувається за законом, з урахуванням черговості спадкоємців. Перша черга спадкоємців включає:

дітей,

батьки,

подружжя.

На спадщину можуть претендувати всі діти померлого, незалежно від того, чи були вони народжені в шлюбі, поза ним, чи були усиновлені навіть, або народжені після смерті батька протягом 10 місяців.

Отже, діти від попередніх шлюбів можуть претендувати на частину спадщини, навіть якщо майно оформлено на вдову або вдовця від останнього шлюбу. Проте це стосується лише того майна, яке було набуте під час цього шлюбу.

Як правильно подати заяву на спадщину?

Відповідно до законодавства спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців з моменту її відкриття. Якщо цей термін пропущений, спадкоємець буде таким, що відмовився від спадщини, однак за згодою всіх спадкоємців цей термін може бути подовжений.

Право на обов'язкову частину спадщини

Іноді спадкодавець може скласти заповіт, що не враховує інтереси батьків або включає до нього осіб, не пов’язаних кровними зв’язками. Проте закон гарантує обов'язкову спадщину найбільш вразливим спадкоємцям першої черги, до яких належать:

неповнолітні діти (до 14 років),

малолітні діти (від 14 до 18 років),

непрацездатні повнолітні діти,

непрацездатні вдови (вдівці),

непрацездатні батьки.

Ці родичі мають право на половину тієї частини, яка б належала їм за законом, навіть якщо це суперечить змісту заповіту. Це право є особистим і не може бути передано іншим спадкоємцям.

Як відмовитися від обов'язкової частки спадщини?

Спадкоємець може відмовитися від обов’язкової частки спадщини, подавши відповідну заяву до нотаріуса, у якій він підтвердив, що ознайомлений із змістом заповіту і не претендує на майно.

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