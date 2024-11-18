У Закарпатській області місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та в масці персонажа Дедпул, напав на поліцейських, поранивши одного з них ножем.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду, який був оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з вироком, 21 серпня о 18:00 двоє правоохоронців приїхали до будівлі АТ "Комінвестбанк" через спрацювання сигналізації. В цей час до них на велосипеді під'їхав чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. На обличчі у нього була маска Дедпула, а через плече висів ніж-мачете марки "RAMBO".

Поліцейські попросили чоловіка зняти маску та покласти ніж на землю, але він не відреагував і почав поводитися агресивно. Для припинення протиправних дій правоохоронцям потрібно було затримати його. Чоловік почав чинити опір: він вдарив одного з поліцейських ногою по обличчю, а іншого поранив ножем. Згодом правопорушника затримали.

На судовому засіданні він повністю визнав свою провину і уклав угоду з прокурором.

Після вивчення всіх матеріалів справ суд визнав нападника винним та оштрафував його на суму 17 000 гривень. Крім того, він зобов'язаний виплатити 1 500 гривень за проведення судових експертиз.