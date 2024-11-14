У 2025 році замість премій суддям місцевих судів будуть встановлені щомісячні доплати - виплати почнуть проводити лише після ухвалення відповідного закону.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, посилаючись на доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Спочатку Міністерство фінансів планувало виплачувати суддям першої інстанції премії у розмірі 40% від їхнього посадового окладу протягом 2025 року. Однак через низькі посадові оклади суддів та можливі проблеми з перерахунком їхніх "спецпенсій", уряд вирішив змінити підхід.

Зокрема, суддям місцевих судів запропоновано встановити доплату в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 10,5 тисяч гривень. Важливо, що ця доплата не буде частиною суддівської винагороди і не впливатиме на перерахунок пенсійних виплат, що є важливим моментом, оскільки премії могли б збільшити щомісячне довічне утримання суддів, що суперечить чинному законодавству.

Міністерство фінансів пояснило, що ця доплата є тимчасовою мірою і не буде враховуватися в загальну суму винагороди суддів. Метою є поліпшення матеріального становища суддів без змін у пенсійних нарахуваннях.

Ці доплати набудуть чинності лише після ухвалення Верховною Радою змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів". Відповідно до проєкту бюджету, стаття, що передбачає доплати, набере чинності одночасно з набранням чинності відповідним законом, але не раніше 1 січня 2025 року. Якщо зміни до законодавства не будуть ухвалені до кінця 2024 року, введення доплат може бути відкладено.

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