З цієї суми 3 мільярди гривень підуть на надання житлових сертифікатів тим, хто втратив домівки, а 1 мільярд буде спрямовано на компенсацію за пошкоджене майно.

У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік, який наразі розглядається в парламенті, передбачено виділення 4 мільярдів гривень на реалізацію програми «євідновлення», що спрямована на компенсацію за житло, пошкодження або зруйнування через військові дії.

Однак представники парламенту вважають цю суму недостатньою. Зокрема, Олена Шуляк, народний депутат від "Слуги народу", зазначила, що з таким фінансуванням для повної компенсації знадобиться 1 575 років.

З цієї суми 3 мільярди гривень підуть на надання житлових сертифікатів тим, хто втратив домівки, а 1 мільярд буде спрямовано на компенсацію за пошкоджене майно. Шуляк також наголосила, що при такому фінансуванні не можна очікувати рішення проблеми компенсації або розширення програми на тимчасово окуповані території.

За даними Світового банку, прямі збитки України від війни, що сталися з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, складають 152 мільярди доларів, а потреба у відновленні за поточним курсом оцінюється в 6,3 трильйона гривень. З моменту запуску програми «євідновлення» у травні 2023 року українцям виплачено компенсації на суму 15,9 мільярда гривень, з яких 7 мільярдів пішло на компенсацію за пошкоджене житло, а 8,9 мільярда — на житлові сертифікати.

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