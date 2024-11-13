Державне бюро розслідувань викрило злочинну діяльність посадовця Міністерства оборони України, який "списав" майже 94 мільйони гривень, які мали бути накладені на львівського бізнесмена за прострочені контракти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань, опублікованому у вівторок, 12 листопада.

За повідомленням ДБР, у 2023 році підприємства, підконтрольні цьому бізнесмену, уклали контракти з Міністерством оборони на постачання військового одягу на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. Під час виконання угод було порушено терміни поставки, тож ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов'язки директора відповідного департаменту Міноборони з проханням зменшити накладені штрафи.

З'ясувалося, що на підставі цього звернення штрафні санкції були безпідставно зменшені з 98 мільйонів грн до 4,5 мільйонів гривень, що призвело до завдання збитків на суму 93,5 мільйонів гривень.

Посадовця Міністерства оборони звинувачують у зловживанні службовим становищем. За цією статтею передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Слідство проситиме суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

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