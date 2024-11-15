У західних, північних та центральних областях України 15 листопада пройдуть опади у вигляді мокрого снігу.

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко у своєму Телеграмі.

Водночас на півдні та сході країни опадів не буде.

За словами синоптики Наталки Діденко, вітер буде північно-західним, помірним, але на заході країни можливі сильні пориви. Температура повітря вночі буде близько нуля, вдень коливатиметься від +1 до +4 °C.

У Києві також очікується мокрий сніг. Температура вночі буде близько до 0 °C, удень — до +2 °C. Проте уже в суботу, за прогнозами, в столиці потеплішає до +10 °C.

Раніше Politeka також писала про те, що по 17 листопада Землю знову накриють магнітні бурі, тому цього тижня багато хто може відчути погіршення стану.

Магнітні бурі згубно впливають на здоров'я, особливо метеозалежних людей, будуть відчуватися і технічні збої. Як відомо, магнітні бурі негативно впливають на роботу засобів зв'язку. Також у ці дні зростає кількість аварій та технічних несправностей.

У дні магнітних бур краще утриматися від фізичних навантажень;

постарайтеся виключити алкоголь та нікотин;

забезпечте собі повноцінний здоровий сон;

пийте більше води;

каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;

не вживайте важкої їжі;

при нервозності та безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпта, меліси, валеріани або сік алое;

Метеозалежним краще мати під рукою ліки «екстренного реагування», схвалені лікарем.

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