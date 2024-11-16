Серед затриманих троє чоловіків з Івано-Франківщини та по двоє з Миколаївщини, Дніпропетровщини, Сумщини та Одещини.

У четвер, 14 листопада, на кордоні з Румунією прикордонники затримали 11 молодих чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно покинути Україну.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Втікачі, родом з різних областей країни, вирішили уникнути мобілізації. Під час патрулювання інспектори знайшли ведмедя, що міг стати загрозою для порушників.

За повідомленням пресслужби Державної прикордонної служби України, серед затриманих — троє чоловіків з Івано-Франківщини та по двоє з Миколаївщини, Дніпропетровщини, Сумщини та Одещини. Втікачі намагалися обійти пункти пропуску та потрапити в Румунію.

Прикордонники наголошують, що патрулювання державного кордону триває безперервно, навіть за будь-якої погоди, вдень і вночі. Крім того, чоловіки опинилися в реальній небезпеці, оскільки на території було виявлено сліди ведмедя, який ще не впав у зимову сплячку. Ситуацію ускладнювало і погіршення погодних умов, зокрема снігопади та низькі температури в горах.

Окрім того, Politeka писала, що жінка намагалася незаконно перевезти свого співмешканця через кордон, сховавши його в спеціально облаштованому тайнику автомобіля.

Згідно з матеріалами справи, 6 липня 2024 року обвинувачена разом зі співмешканцем виїхала на автомобілі Mercedes-Benz з Харкова до Коломиї, що в Івано-Франківській області.

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