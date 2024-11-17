Якщо спадкування відбувається за законом, воно розподіляється від найближчих родичів до дальніх.

Українці мають декілька варіантів отримання спадщини від померлого родича.

Фахівці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснили, за умов яких спадкоємці не можуть отримати спадок за законом.

Коли родичі можуть втратити право на спадщину

Якщо спадкування відбувається за законом, воно розподіляється у встановленій черговості — від найближчих родичів до дальніх. Однак навіть кровний зв'язок не завжди гарантує право на спадщину. Закон дає кілька підстав для отримання цього права:

Ухилення від допомоги спадковцеві, хоча за законом був обов'язок це робити.

Відсутність інших родинних чи законних зв'язків, які дають право на спадщину.

Особи, які не були членами сім'ї спадкоємців і не проживали з ним впродовж п'яти років до відкриття спадщини, належать до четвертої черги спадкоємців.

Кого можна позбавити права на спадок

Також найближчі родичі можуть втратити право на спадщину через негідні дії. Це стосується:

Підробки документів, зокрема заповіту, що вплинуло на порядок спадкування.

Навмисного позбавлення життя спадкодавця чи інших претендентів на майно, або замаху на їхнє життя.

Батьків, позбавлених батьківських прав, якщо їх не було оновлено до моменту відкриття спадщини.

Умисного перешкоджання спадкодавцям у створенні заповіту, зміні чи скасуванні заповіту з надання вигоди.

Ці правила стосуються всіх спадкоємців, зокрема тих, хто має право на обов’язкову частину у спадщині, і осіб, на яких складено заповідальний відказ.

Остаточне рішення щодо усунення особистих прав на спадкування приймається судом.

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