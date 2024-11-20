Останні роки стали значно теплішими з другої половини 20 століття, особливо це стосується січня.

Більшість зимових днів в Україні цього року будуть теплими.

Так вважає кандидат географічних наук, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

У коментарях для Олексія Суханова на YouTube-каналі "Говорить Суханов" метеорологія сказала, що клімат в Україні змінився.

«Останні роки стали значно теплішими з другої половини 20 століття, особливо це стосується січня. Температура цього місяця зросла приблизно на 3 градуси. Це досить комфортні умови, і ми зможемо пережити цю зиму без значних ускладнень», — розповіла Віра Балабух.

Однак вона наголосила, що це не означає, що весь зимовий період буде теплим.

«Йдеться про кліматичний прогноз, який показує переважну тенденцію. Очікується, що близько 60% днів цієї зими будуть мати вищу за норму температуру», — підкреслила експертка.

Окрім того, Politeka також писала про те, що зі зниженням температури за вікном, українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх осель.

Незважаючи на зростання споживання енергії, в енергетичній системі дефіциту наразі не спостерігається. Відключень електрики поки не планується, повідомляє експерт Володимир Омельченко.

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