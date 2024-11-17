Важливо, що така допомога надається лише за бажанням людини, тому виплати не нараховуються автоматично.

В Україні планується запровадження виплат розміром 4 500 гривень для підтримки найбільш уразливих категорій населення.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги".

Хто має право на виплати

Ця ініціатива спрямована на підтримку громадян, які найбільше потребують фінансової допомоги в складних економічних умовах.

Новий проект забезпечує фінансову допомогу таким категоріям: малозабезпеченим сім'ям; багатодітним родинам; матерям-одиначкам; внутрішньо переміщеним особам (переселенцям); людям з інвалідністю; сім'ям, які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів чи невідоме місце одного з батьків; особам, які не мають права на пенсію.

Як подати заявку на допомогу

Для отримання виплати заявку має подавати один із членів родини, який вже отримує державну соціальну допомогу. Важливо, що така допомога надається лише за бажанням людини, тому виплати не нараховуються автоматично.

Розподіл виплат

Виплати розподіляються наступним чином:

100% базової суми (4 500 грн) отримуватиме перший член родини, який визначений як уповноважений отримувач;

70% від базової суми буде виплачуватися кожному наступному члену родини.

Пенсіонери та їх виплати

Пенсіонери, які отримують допомогу за віком, також повинні претендувати на додаткові виплати. Їхній розмір залежить від страхового стажу:

53% базової суми (2 385 грн) – для тих, чий вік менше 10 років;

62% (2 790 грн) – для стажу від 10 до 20 років;

70% (3 150 грн) – для стажу від 20 до 30 років;

88% (3 960 грн) – для осіб старше 30 років.

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