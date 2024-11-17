На фоні здорожчання багатьох продуктів в Україні, ціни на цибулю стрімко падають.

На цьому тижні українські фермери змушені знижувати ціни на ріпчасту цибулю через зростання пропозиції на ринку.

Як повідомляють аналітики EastFruit, дрібні господарства активно розпродають запаси з необладнаних сховищ перед заморозками, навіть готові продавати овоч за зниженими цінами, аби уникнути втрат через погану якість продукції.

На сьогоднішній день ціни на ріпчасту цибулю в Україні варіюються в межах 8–14 грн/кг залежно від якості та обсягів продукції. Це на 13% дешевше, ніж минулого тижня, і майже на 20% нижче, ніж у той самий період минулого року.

Водночас цибуля високої якості стає дефіцитом, оскільки більшість фермерів закладають її на тривале зберігання і продаватимуть пізніше за значно вищими цінами. Наразі продукція низької якості, яка не підходить для довготривалого зберігання, активно скуповується для перепродажу, однак попит залишається невисоким.

У великих торгових мережах ціни на ріпчасту цибулю відрізняються залежно від регіону та політики ритейлерів: Auchan пропонує цибулю по 14,90 грн/кг, в АТБ вартість складає 15,95 грн/кг, у Сільпо ціна стартує від 17,30 грн/кг.

Експерти прогнозують, що ціни можуть почати зростати ближче до зими, коли основна якісна продукція надійде на ринок зі сховищ.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.