17 листопада церква вшановує пам'ять святих священномучеників Нікандра, єпископа Мирського та Єрмея пресвітера – учнів та послідовників апостола Павла.

Церковне свято 17 листопада - церква вшановує пам'ять святих священномучеників Нікандра, єпископа Мирського та Єрмея пресвітера.

Святі учні та послідовники апостола Павла звернули до Христа багатьох язичників, за що їх схопили і привели на допит до градоначальника Лівання.

Їх умовляли зректися християнської віри, але вони погодилися попри вмовляння і угрои.

Коли їх наказали катувати – Святі перенесли нелюдські муки.

Яке 17 листопада релігійне свято та свято за народним календарем: Єрьомін день, Ярема.

Що не можна робити у Церковне свято 17 листопада:

Здавна вважалося, що 17 листопада потрібно залишатися вдома, по можливості не виходити навіть у двір.

"Ярема - сиди вдома", - говорили наші предки, якщо не послухатися поради, можна було зіткнутися з нечистою силою або притягнути до себе різні неприємності.

У Церковне свято 17 листопада заборонялося працювати і вирушати в далеку дорогу.

Здавна вірили, що це принесе лише невдачі.

Не можна хвалитися 17 листопада, інакше всі досягнення загубляться.

Заборонено цього дня приміряти чуже вінчальне кільце - можна було викликати проблеми.

Не святкуйте на Церковне свято 17 листопада весілля, не заводіть нових знайомств, не починайте важливих справ – нічого хорошого з цього не вийде.

Народні прикмети на Церковне свято 17 листопада:

У давнину погода в цей день тепла. Сильний заморозок – незабаром буде серйозне похолодання.

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