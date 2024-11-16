Церковне свято 17 листопада - церква вшановує пам'ять святих священномучеників Нікандра, єпископа Мирського та Єрмея пресвітера.
Святі учні та послідовники апостола Павла звернули до Христа багатьох язичників, за що їх схопили і привели на допит до градоначальника Лівання.
Їх умовляли зректися християнської віри, але вони погодилися попри вмовляння і угрои.
Коли їх наказали катувати – Святі перенесли нелюдські муки.
Яке 17 листопада релігійне свято та свято за народним календарем: Єрьомін день, Ярема.
Що не можна робити у Церковне свято 17 листопада:
Здавна вважалося, що 17 листопада потрібно залишатися вдома, по можливості не виходити навіть у двір.
"Ярема - сиди вдома", - говорили наші предки, якщо не послухатися поради, можна було зіткнутися з нечистою силою або притягнути до себе різні неприємності.
У Церковне свято 17 листопада заборонялося працювати і вирушати в далеку дорогу.
Здавна вірили, що це принесе лише невдачі.
Не можна хвалитися 17 листопада, інакше всі досягнення загубляться.
Заборонено цього дня приміряти чуже вінчальне кільце - можна було викликати проблеми.
Не святкуйте на Церковне свято 17 листопада весілля, не заводіть нових знайомств, не починайте важливих справ – нічого хорошого з цього не вийде.
Народні прикмети на Церковне свято 17 листопада:
У давнину погода в цей день тепла. Сильний заморозок – незабаром буде серйозне похолодання.
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