Зниження цін на молоко та молочні продукти в Україні поки є дуже малоймовірним.

У другій половині листопада в Україні очікується подальше зростання закупівельних цін на молочну сировину.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі розповів для УНІАН, що закупівельна ціна молока в Україні вже зросла на 1,38 грн за кілограм, досягнувши позначки 18,02 грн за кілограм. За цей же період середня закупівельна ціна молока екстраґатунку зросла на 1,25 грн і наразі складає 18,95 грн за кілограм.

Експерт пояснює зростання цін дефіцитом молока-сировини на внутрішньому ринку, що виник через високий попит з боку молокопереробних підприємств.

"Закупівельні ціни ростуть через дефіцит молока-сировини на внутрішньому ринку та високий попит з боку молокопереробних підприємств. Ймовірно, це пов'язано з тимчасовим скороченням попиту на вершкове масло, сухе молоко та сири", - пояснив експерт.

Крім того, зовнішні ринки активно купують українське вершкове масло, що додає тиску на ціни молока-сировини в Україні. Усі ці фактори підвищують ціни на молоко та молочні продукти, і в другій половині листопада можна очікувати ще більший ріст.

Незважаючи на підвищення цін на молоко, експерт не очікує різких коливань. Згідно з прогнозами, до початку грудня активність на світовому молочному ринку сповільниться через наближення новорічних свят. Це може спричинити певну стабілізацію цін на сировину. Однак істотне падіння цін малоймовірне.

"Низькі запаси вершкового масла в Україні мають стримувати зниження цін на молоко-сировину", - зазначив Кухалейшвілі.

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