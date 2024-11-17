Церковне свято 18 листопада за новим календарем, православні цього дня вшановують пам'ять священномучеників Платона та Романа.

Яке свято 18 листопада за народним календарем: Платон та Роман Зимовказівники.

У народі Романа та Платона просили про покращення добробуту, а також допомогти пережити зиму та подарувати наступної осені щедрий урожай.

Наші 18 листопада традиційно йшли до церкви і у святих Платона та Романа просили допомоги у фінансових справах, благополучно пережити зиму, виростити добрий урожай.

Святі оберігають подружні пари, тож варто молитися 18 листопада.

18 листопада потрібно всього провести з близькими, присвятити день можна рукоділлям, виробам, також рекомендується поміняти постільну білизну і випрати.

У народному календарі 18 листопада називають свято Платон та Роман Зимовказівники.

Здавна говорили, яка погода буде 1 грудня, такою буде і вся зима – "Платон та Роман кажуть зиму нам".

Що не можна робити у Церковне свято 18 листопада: не можна викидати чи дарувати іграшки своїх дітей – можна викликати лихо на дитину.

Також 18 листопада не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується їхати в далеку подорож, лихословити і ображатися, сваритися також не можна, бо конфлікт може затягтися наступного року.

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