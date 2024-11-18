Одночасно найменше змінилась роздрібна вартість на свинину грудинку, адже вона здешевшала на 1,1% – до 179,29 гривні за кілограм.

Експерти прогнозують, що посилене подорожчання популярних видів м'яса розпочнеться взимку, однак є ймовірність, що вартість може піти вгору вже наприкінці осені.

Про це повідомила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець 24 Каналу.

Найбільше подорожчала яловичина гуляш, яка піднялася на 20,9% і тепер становить 301,32 гривні за кілограм.

Крім того, за останній рік також подорожчали:

свинячий ошийок — до 286,05 гривні за кілограм (+18,1%);

курячі стегна — до 125,00 гривень за кілограм (+9,6%);

свинна підчеревина — до 179,00 гривень за кілограм (+9,5%);

свинячий шашлик — до 238,03 гривні за кілограм (+9,1%);

куряче філе — до 174,50 гривні за кілограм (+8,7%);

інші види м'яса, навпаки, зменшилися в ціні в межах 1,1-9,7%.

Одночасно найменше змінилась роздрібна вартість на свинину грудинку, адже вона здешевшала на 1,1% – до 179,29 гривні за кілограм. Ціна сала знизилася на 9,7% і наразі складає 234,0 гривні за кілограм.

“Скорочення поголів’я великої рогатої худоби, а отже й пропозиції яловичини та телятини на ринку, спричиняє підвищення ціни на ці види м’яса. Зі свининою ситуація значно краща: промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, що підвищило пропозицію цього виду м’яса в роздрібній торгівлі та сприяло зниженню роздрібних цін на окремі види свинини та сало. Високі витрати на корми, пальні та енергетичні ресурси, які є наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжують чинити тиск на собівартість виробництва м’яса, підвищуючи її”, — пояснила Копитець.

Отже, відповідно до прогнозу, наприкінці осені ймовірно буде більше зростання роздрібних цін (до 5%) на основні виді м'яса.

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