Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня, а підприємства отримують перехідний період до кінця лютого.

В Україні до 15 листопада провели аудит заброньованих працівників, що призвело до втрати статусу критичності для 10% підприємств - десятки тисяч працівників втратили свій статус заброньованих.

Згідно з інформацією джерела NV Бізнес, основною причиною відмови в бронюванні стало невідповідність рівня офіційної заробітної плати заброньованих працівників тим даним, які були вказані при оформленні статусу критичності.

Наразі в Україні заброньовано близько 1 мільйона осіб. Згідно з новими вимогами, для того щоб компанія могла забронювати своїх співробітників, необхідно відповідати трьом критеріям:

Середній рівень заробітної плати має становити не менше 20 тис. грн на місяць (2,5 мінімальних зарплати).

Не менше повинні заробляти й самі заброньовані працівники.

У підприємства не повинно бути заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Очікується, що оновлена процедура бронювання набуде чинності з 1 грудня, а заявки можна буде подавати через портал "Дія". Це не зовсім подобається бізнесу, оскільки деякі компанії вже втратили статус критичності, і до початку зими їхні працівники можуть бути мобілізовані.

Крім того, підприємства повинні проходити щомісячний моніторинг для перевірки відповідності новим вимогам. Уряд також запровадив механізм позбавлення статусу критичності, якого раніше не було.

Для компаній, які зберегли статус критичних та мають заброньованих працівників, передбачено перехідний період до 28 лютого 2025 року. До цього часу всі підприємства зобов'язані переоформити бронювання відповідно до нових вимог.

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