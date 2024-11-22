Щоб уникнути втрати субсидії, необхідно врегулювати питання заборгованості, звернувшись до постачальників комунальних послуг.

Домогосподарства з боргами за житлово-комунальні послуги ризикують втратити право на державну субсидію, проте навіть у такій ситуації є можливість зберегти цю підтримку.

У Пенсійному фонді України роз'яснили, як діяти боржникам, щоб отримати допомогу.

Чому субсидія може бути втрачена?

Українці, які накопичили борги за комунальні послуги, мають якнайшвидше закрити це питання. Інакше вони можуть залишитися без субсидії. Причини втрати права на державну допомогу:

борг існує понад три місяці на момент звернення;

заборгованість виникла протягом останніх трьох років;

сума боргу перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Як боржнику оформити субсидію?

Щоб уникнути втрати субсидії, необхідно врегулювати питання заборгованості, звернувшись до постачальників комунальних послуг. Вони надають інформацію про борг та варіанти його погашення. Для отримання субсидії боржнику слід:

Укласти договір про реструктуризацію заборгованості.

Погасити борг та надати підтверджувальні документи.

Оскаржити борг у суді та подати ухвалу про відкриття провадження.

У таких випадках субсидію можуть призначити протягом двох місяців від початку опалювального чи неопалювального сезону. Якщо борг буде погашений або підтверджено його відсутність після цього періоду, субсидію можуть призначити за місяць, що йде за поданням документів до Пенсійного фонду.

Залишайтеся уважними до своїх зобов'язань, щоб зберегти державну допомогу.

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