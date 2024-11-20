Зниження вартості спостерігається практично по всьому ринку, причому найбільше здешевлення торкнулося картоплі, ріпчастої цибулі та огірків.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, ціна на оптові партії ріпчастої цибулі тепер стартує від 10 гривень за кілограм, тоді як ще тиждень тому мінімальна ціна була 13 гривень. Те ж саме сталося з картоплею, яка подешевшала з 22 до 20 гривень за кілограм.

Не залишилися осторонь і огірки. Після півтора місяця без змін, ціна на тепличні огірки знизилася до 90-110 гривень за кілограм, порівняно з 100-125 гривнями тижнем раніше. Причиною цього стала збільшена пропозиція імпортних огірків, зокрема з Туреччини, в той час як на внутрішньому ринку місцеві огірки практично не надходять через сезонні коливання.

Ще однією цікавою зміною стало подешевшання гарбуза: ціна на цей овоч знизилася з 17-25 гривень до 10-15 гривень за кілограм, а цвітна капуста здешевшала з 90-110 грн до 70-100 грн.

Зниження цін також відбулося у сегменті зелені. Кріп став дешевшим на 20-30 гривень за кілограм, а салат — на 10-30 гривень, залежно від виду.

Також було зафіксовано падіння цін на цитрусові. Апельсини, які ще недавно коштували 75-80 грн, тепер можна купити по 50-75 грн за кілограм, а лимони знизилися в ціні з 60-75 грн до 53-60 грн за кілограм.

Незважаючи на ці позитивні зміни, аналітики не виключають, що найближчими тижнями ціни можуть знову змінитися, зокрема через сезонні коливання та коливання попиту. Однак наразі на ринку спостерігається помітне здешевлення основних продуктів харчування.

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