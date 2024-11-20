Багато хто вважає, що її залишення на посаді в період розслідування є етичним порушенням, яке шкодить довірі до державних інституцій.

Тетяна Крупа, яка наразі є головою Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), продовжить виконання своїх обов’язків до листопада 2025 року, незважаючи на розслідування про можливе незаконне збагачення.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Вартість її активів перевищує 137 млн ​​грн, що значно більше за офіційно задекларовані доходи, при цьому надходження цих коштів досі не підтверджено.

Це рішення отримало великий резонанс, оскільки наразі все ще триває досудове розслідування у справі про ймовірне незаконне збагачення Крупи. Контракт з нею був укладений у листопаді 2020 року на п’ять років, тобто її повноваження як голови МСЕК автоматично продовжуються на ще один рік, після перебігу розслідування, що ставить під сумнів законність її діяльності.

Також Крупа є депутатом Хмельницької обласної ради восьмого скликання з грудня 2020 року, працює в комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, культури, релігії та спорту. відповідно до матеріалів слідства, з моменту початку її роботи на посаді вона набрала активів на суму 137 млн ​​грн, що значно перевищує її офіційні доходи. Законність походження цих активів наразі не підтверджена.

У розслідуванні також зазначається, що Крупа, перебуваючи на посаді головного лікаря Хмельницького обласного центру проведення медико-соціальної експертизи та виконуючи обов’язки депутата, могла мати корисливі мотиви у своїх діях. Проте вона продовжувала набувати активи без належних законних підстав, попри усвідомлення можливих негативних наслідків.

Правоохоронці займаються вивченням усіх інших справ, намагаються підтвердити або спростити звинувачення в незаконному збагаченні Крупи. Водночас захист наполягає на невинуватості і стверджує, що частина виявлених коштів не належить родині Крупи, і їх походження буде доведене під час судового процесу.

Чоловік Тетяни Крупи також висловив надію на її звільнення з-під варти через недостатність доказів для підтвердження вини.

Рішення про продовження контракту з Тетяною Крупою до листопада 2025 року викликало критику серед громадськості та експертів. Багато хто вважає, що її залишення на посаді в період розслідування є етичним порушенням, яке шкодить довірі до державних інституцій. Однак остаточне рішення щодо законності її дій має ухвалити суд.

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