Тетяна Крупа, яка наразі є головою Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), продовжить виконання своїх обов’язків до листопада 2025 року, незважаючи на розслідування про можливе незаконне збагачення.
Про це йдеться в матеріалах суду.
Вартість її активів перевищує 137 млн грн, що значно більше за офіційно задекларовані доходи, при цьому надходження цих коштів досі не підтверджено.
Це рішення отримало великий резонанс, оскільки наразі все ще триває досудове розслідування у справі про ймовірне незаконне збагачення Крупи. Контракт з нею був укладений у листопаді 2020 року на п’ять років, тобто її повноваження як голови МСЕК автоматично продовжуються на ще один рік, після перебігу розслідування, що ставить під сумнів законність її діяльності.
Також Крупа є депутатом Хмельницької обласної ради восьмого скликання з грудня 2020 року, працює в комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, культури, релігії та спорту. відповідно до матеріалів слідства, з моменту початку її роботи на посаді вона набрала активів на суму 137 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи. Законність походження цих активів наразі не підтверджена.
У розслідуванні також зазначається, що Крупа, перебуваючи на посаді головного лікаря Хмельницького обласного центру проведення медико-соціальної експертизи та виконуючи обов’язки депутата, могла мати корисливі мотиви у своїх діях. Проте вона продовжувала набувати активи без належних законних підстав, попри усвідомлення можливих негативних наслідків.
Правоохоронці займаються вивченням усіх інших справ, намагаються підтвердити або спростити звинувачення в незаконному збагаченні Крупи. Водночас захист наполягає на невинуватості і стверджує, що частина виявлених коштів не належить родині Крупи, і їх походження буде доведене під час судового процесу.
Чоловік Тетяни Крупи також висловив надію на її звільнення з-під варти через недостатність доказів для підтвердження вини.
Рішення про продовження контракту з Тетяною Крупою до листопада 2025 року викликало критику серед громадськості та експертів. Багато хто вважає, що її залишення на посаді в період розслідування є етичним порушенням, яке шкодить довірі до державних інституцій. Однак остаточне рішення щодо законності її дій має ухвалити суд.
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